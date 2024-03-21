الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد تحديد موعد السفر لتنزانيا.. كولر يحرم المصابين من الراحة

كولر
كولر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني  للفريق الأول بالنادي الأهلي استمرار اللاعبين المصابين فى أداء برامجهم التأهيلية،  دون راحة خلال الفترة الحالية حتى عودة الفريق للتدريبات الجماعية السبت المقبل.

اللاعبون يؤدون برامجهم التأهيلية دون انقطاع فى محاولة لتجهيزهم للفترة المقبلة

ومنح كولر لاعبيه إجازة لمدة أسبوع لكنه قرر أن يواصل كل من ياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الشناوى بجانب حسين الشحات، أداء برامجهم التأهيلية دون انقطاع فى محاولة لتجهيزهم للفترة المقبلة التي ستشهد مناسبات على جميع المستويات.

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي  فجر اليوم 27 مارس الحالي، موعدا للسفر إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا المقرر لها الثامنة من مساء 29 مارس الحالى فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

ويسبق البعثة بـ24 ساعة كل من خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى مدير الجهاز الإدارى للتنسيق وحجز فندق الإقامة وملعب التدريب والاطمئنان على كل الأمور التى تخص البعثة.

ويحاول مسئولو الأهلي التواصل مع نظرائهم فى سيمبا للترتيب مبكرا حول موعد خوض المران الأخير على ملعب المباراة خاصة أن هناك أربعة فرق سوف تكون فى المدينة وفى الوقت نفسه، ويريد كل منها المران على الملعب، وهى الأهلى وصن داونز وسيمبا ومازيمبي.

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم الكابتن حسام غالي بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

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