في بيان رسمي.. تشيلسي يعلن انتهاء موسم لاعبه بسبب الإصابة

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن الوضع الصحي للبلجيكي روميو لافيا، لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان لافيا قد تعرض لإصابة بالغة على مستوى الفخذ خلال مشاركته مع «البلوز» في مباراته امام كريستال بالاس في ديسمبر الماضي.

وقال النادي اللندني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه "من المقرر أن يغيب لاعب خط الوسط روميو لافيا عما تبقى من موسم 2023-24 بعد تعرضه لانتكاسة في تعافيه".

وأشار البيان، إلى أن التقييمات الطبية الأخيرة أكدت أن لافيا الذي تعرض لإصابة كبيرة في الفخذ أمام كريستال بالاس في ديسمبر الماضي، لن يشارك مرة أخرى هذا الموسم".

ولم يحالف لافيا الحظ منذ انتقاله إلى تشيلسي في أغسطس الماضي، قادما من ساوثهامبتون مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

ولم يظهر اللاعب البلجيكي – البالغ من العمر 20 عاما - مع تشيلسي سوى في مباراة وحيدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي التي شهدت تعرضه لتلك الإصابة التي أنهت موسمه مع «البلوز».