منافس مصر.. الدومينيكان تتغلب على باراجواي وديا استعدادا لدورة "باريس 2024"

تغلب منتخب جمهورية الدومينيكان، على نظيره منتخب باراجواي، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، بالعاصمة الباراجويانية أسونسيون، ضمن استعدادات كلا الفريقان لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

افتتح منتخب الدومينيكان، التسجيل عبر نيلسون ليمار، في الدقيقة 18، ثم أوسكار أورينا، في الدقيقة 31، قبل أن يقلص مارسيلو فيرنانديز، الفارق لباراجواي في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وكان الفريقان قد التقيا يوم الثالث والعشرين من مارس الجاري، في مباراة ودية، انتهت بفوز باراجواي، بهدفين نظيفين.

وكانت قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024، قد أوقعت الدومينيكان في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا كل من مصر وإسبانيا ووصيف كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.

وسيستهل منتخب الدومينيكان، مشواره في المسابقة بمواجهة مصر، في مباراة الجولة الأولى التي ستقام يوم 24 يوليو المقبل، على ملعب (لابوجوار) بمدينة نانت.

مجموعات مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا، الولايات المتحدة، الفائز من الملحق الإفريقي الآسيوي، نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، صاحب المركز الثالث في كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: وصيف كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، إسبانيا، الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: بطل كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، باراجواي، مالي، الكيان الصهيوني.