المنتخب الأوليمبى ينهى تدريباته استعدادا للودية الأخيرة بمعسكر مارس

ينهى المنتخب الاوليمبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى تدريباته مساء الليلة، استعداد لمواجهة نظيره السعودى مساء غد الثلاثاء فى ختام الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية التى تستضيفها السعودية حاليا.

وتقام فى ضيافة السعودية بمدينة الأحساء ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يستعد منتخبات غرب آسيا لخوض منافسات امم آسيا المؤهلة للأولمبياد والتى تقام الشهر المقبل فى قطر.

وتدرب المنتخب الاوليمبى امس وسط أجواء متقلبة بسبب هطول الأمطار احيانا وهبوب الرياح بعض الوقت، وهو ما يخشاه الجهاز الفنى خلال مران اليوم مما يؤثر على اللاعبين.

وحرص روجيرو ميكالى المدير الفني على الحديث مع اللاعبين فى بعض الجمل الخططية ، من اجل تقديم عرض طيب ونتيجة جيدة امام المنتخب السعودى فى ختام هذه الدورة.

وكان المنتخب الأوليمبي قد استهل مبارياته بالبطولة بودية قوية فاز فيها على الإمارات بهدف للمهاجم بلال مظهر ، ولكن فى ثاني تجاربه صادفه سوء حظ غريب فى مباراته أمام أستراليا بالدور قبل النهائي للدورة الودية وخسر بركلات الجزاء الترجيحية، بينما خسر السعودية من كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وخرج ميكالى من التجربة الاماراتية ومن بعدها الأسترالية بمكاسب عديدة أبرزها تجربته للاعبيه الأساسيين فى أكثر من مركز واكساب اللاعبين خبرات جديدة امام مدارس مختلفة.

وبدا واضحا عليه انشغاله الشديد بما ينتظره من تحديات فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لذلك فهو يعمل على كل السيناريوهات ولا يسيطر على فكره سوي تجهيز لاعبيه والاطمئنان عليهم طبقا لرؤيته ومنهجهه الذى لديه قناعات كاملة بأنه كفيل بقيادة هذا الجيل الموهوب إلى تحقيق الذهب الأوليمبي شرط الالتزام الخططي التام وملازمة الحظ لهم.