الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميكالى: مصر والبرازيل وجهان لعملة واحدة

ميكالي
ميكالي

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024.

حالة من التفاؤل والحماس سيطرت على بعثة المنتخب الأوليمبي المتواجدة فى مدينة الأحساء بالسعودية لخوض بطولة غرب آسيا وذلك بعد وقوع أحفاد الفراعنة فى المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم باريس 2024 والتى تضم: إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ووصيف آسيا.

بينما جاءت باقي المجموعات على النحو التالى: 
- المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة والفائز من الملحق "الآسيوي - الأفريقي"

- المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، الفريق الآسيوي 3، أوكرانيا
- المجموعة الرابعة: الفريق الآسيوي 1، الباراغواي، مالي، الكيان الصهيوني

وسبق أن قاد ميكالى منتخب البرازيل إلى تحقيق ذهبية ريو دي جانيرو 2016 

قال ميكالي في إن القرعة جيدة ومتوازنة إلى حد كبير لكن كرة القدم لا تعترف الا بالعمل والجد والاجتهاد ولذلك علينا فى منتخب مصر الأوليمبي مواصلة العمل والتركيز، لأن الطريق نحو تحقيق الحلم دائمآ يكون صعبا وشائكا.. وتابع ميكالى: تعلمت فى كرة القدم أنه لا يوجد كبير ولا صغير خاصة أن الساحرة المستديرة خادعة وليس لها أمان ولا تحترم الا من يظل واعيا ومستيقظا لها طوال الوقت وذلك من خلال التعب وبذل المجهودات المضاعفة من أجل الدفاع عن أحلامه.

مصر والبرازيل وجهان لعملة واحدة

وأضاف ميكالى قائلا: أعلم جيدا أن الشعب المصري يشبه البرازيل فى عشقه لكرة القدم وشغفه بها ولذلك فإنني أعاهد المصريين  على القنال من أجل الدفاع عن أحلامهم فى باريس 2024  والوصول إلى أبعد نقطة والتى تمثل بالنسبة لي تكرار إنجاز الذهب الذى حققناه مع البرازيل فى أولمبياد ريودى جانيرو.

وشدد ميكالى على أن أكثر ما يعجبه فى منتخب مصر الأوليمبي هو وجود عينة من اللاعبين المقاتلين والشجعان الذين ينتفضون فى المباريات الكبري ويقدمون عروضا قتالية مثلما حدث فى بطولة أمم إفريقيا بالمغرب إضافة إلى قدراتهم الكبيرة فى تنفيذ أفكاره الفنية مؤكدا أنه بدأ معهم منهجا كبيرا شارف على النهاية من أجل بلوغ الحلم الأوليمبي الكبير وهو إحراز ميدالية ذهبية لمصر فى باريس 2024 خاصة وأن مصر تمتلك اللاعبين وكذلك يحظي المنتخب بدعم لا محدود من الدولة المصرية متمثلة فى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة كما أن هناك متابعة لا تتوقف من الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب.

وتعليقا على غياب منتخب بلاده عن نهائيات الأولمبياد قال ميكالى: طبعا حزين لعدم وجود البرازيل، لكن مثلما قلت هذه هى كرة القدم وأعتقد أن كل الشعب البرازيلى سيكون داعما كبيرا لمصر فى أولمبياد باريس فى ظل غياب راقصي السامبا عنها.

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