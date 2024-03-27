الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء لدورة "المتحدة" الرمضانية

دورة الشركة المتحدة
دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تقام اليوم الأربعاء، خمس مباريات في إطار منافسات الدورة الرمضانية التي تقيمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وستنطلق مباريات اليوم بمواجهة ستجمع فريق CBC سفرة مع فريق «تذكرتي»، في الثامنة مساء 

وسيلتقي فريق ONTime Sports 2 مع فريق «لايف برودكشن» في التاسعة إلا الربع مساء

وسيواجه فريق ONTime Sports 1 مع فريق «كورة بلس» في التاسعة والنصف مساء.

وسيتقابل فريق اليوم السابع مع «سيتي كلوب» في العاشرة والربع مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة ستجمع «بي إنتر أكتيف» مع فريق المتحدة في الحادية عشرة والنصف مساء.

وكان اليوم الخامس للدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة بالجيزة، قد شهد فوز القناة الأولى على قناة الزمالك بنتيجة 4-0، والقاهرة الإخبارية تفوز على وكالة الأخبار بنتيجة 4-2.
وتغلب راديو أون سبورت إف إم على إكسترا نيوز بركلات الترجيح، بينما فاز فريق الوطن على «إكس لاند» بنتيجة 2-0.

وتُقام مباريات بطولة الدورة الرمضانية التي انطلقت يوم الجمعة 22 مارس، على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

كانت مباريات اليوم الرابع لبطولة المتحدة قد أسفرت عن فوز فريق أون على سنيرجى بهدفين نظيفين، فيما حقق فريق الحياة الذى يلعب له إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وحسام حسن نجم المصرى السابق وعمرو الحلوانى لاعب الأهلي السابق والإعلامى كريم حسن شحاتة، الفوز على سى بي سي بهدفين نظيفين.

كما حقق فريق بي إنتراكتيف الفوز على الوثائقية بأربعة أهداف دون مقابل، وحقق فريق استادات الفوز على إكسترا لايف بصعوبة بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي، كما حقق فريق المتحدة الفوز على نظيره مبتدأ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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