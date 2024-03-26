الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدورة الرمضانية للشركة المتحدة| القاهرة الإخبارية يواصل انتصاراته.. وإكسترا نيوز يخسر من راديو أون

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

استكملت اليوم الثلاثاء، مباريات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك قبل الدخول لمراحل الحسم والتتويج باللقب.

ونجح فريق راديو أون في التأهل للدور المقبل بانتصاره على إكسترا نيوز بركلات الترجيح.

أما فريق جريدة الوطن، فحقق الانتصار على نظيره إكس لاند بهدفين دون مقابل.

وواصل منتخب القاهرة الإخبارية بقيادة تامر بجاتو وإيهاب المصري، تألقه، وذلك بانتصاره على وكالة الأخبار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتُقام مباريات بطولة الدورة الرمضانية التي انطلقت يوم الجمعة 22 مارس، على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

يُذكر أن فريق جريدة "الدستور" قد ودّع البطولة بخسارته أمام فريق قناة سي بي سي سفرة.

الدورة الرمضانية الدورة الرمضانية للشركة المتحدة جريدة الدستور مركز شباب الجزيرة جريدة الوطن

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