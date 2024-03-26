الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف كايل ووكر من المشاركة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ووكر وبيب جوارديولا
ووكر وبيب جوارديولا

كشفت تقارير صحفية عن موقف كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي، من مواجهة أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ووكر قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب إنجلترا أمام البرازيل، ليغادر أرضية الملعب بعد 20 دقيقة من انطلاق المباراة التي انتهت بهزيمة بلاده بهدفين دون مقابل، حيث خرج ممسكًا بالجزء الخلفي من ساقه اليسرى.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن ووكر سيكون جاهزًا لمواجهة أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يأمل مانشستر سيتي في أن يشارك في اللقاء منذ بدايته.

وأوضح التقرير أن التشخيص الأولي للإصابة أشار لإصابته بشد في أوتار الركبة وليس إجهادًا، على أن يتم متابعة عملية تعافيه خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم التأكد من أن الإصابة ليست بالخطيرة.

وغادر ووكر، الذي قاد منتخب إنجلترا في ويمبلي، معسكر"الأسود الثلاثة" يوم الاثنين ليعود إلى مانشستر سيتي.

ويستعد أرسنال لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

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