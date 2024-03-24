دي بول على رادار أهلي جدة في الميركاتو الصيفي

أكدت تقارير صحفية، الأحد، أن نادي أهلي جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول متوسط ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل أهلي جدة في مفاوضات مع دي بول الصيف الماضي، إلا أنه فضل الاستمرار في أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن دي بول دخل دائرة اهتمامات إدارة الأهلي السعودي لضمه في الصيف.

وأوضح التقرير أن إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد بدأ في دراسة العروض المقدمة للاعب، رغم اعتماد دييجو سيميوني المدير الفني للفريق على مواطنه بشكل أساسي.

وتابع التقرير أن عدد من الأندية السعودية والأوروبية مهتمة بضم دي بول، لكن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يضغط بشدة من أجل ضمه.

وخاض دي بول 26 مباراة مع أتلتيكو في الدوري الإسباني هذا الموسم، مسجلًا هدفًا إضافة لصناعته 4 آخرين.