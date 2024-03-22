الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش يزور الأهرامات عقب مباراة تونس (خاص)

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

تقرر زيارة منتخب كرواتيا الحاصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، لـ أهرامات الجيزة، عقب مباراتهم المرتقبة أمام تونس في بطولة كأس عاصمة مصر الدولية.

ويلعب منتخب كرواتيا أمام تونس، غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر الدولية.

وقال توميسلاف باتشاك المسئول الإعلامي لمنتخب كرواتيا في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "مصر لديها تاريخ مميز وهو الأمر الذي أتطلع لاكتشافه.. منتخب كرواتيا بالكامل سيذهب لزيارة الأهرامات بعد مباراة تونس، لمعرفة المزيد عن التاريخ المصري".

وأضاف: "هنا الجزء الجديد الذي نراه في العاصمة الإدارية الجديدة حيث مقر إقامتنا، إنه أمر مذهل، المباني الرائعة هنا، ليس واقعيًا أن نحكم على مصر في تلك الفترة القصيرة التي قضيناها هنا لكنها بلد رائع، الجو هنا بارد أكثر مما توقعت، الأمور جيدة للغاية حتى الآن ونتطلع لرؤية المزيد في مصر خلال الأيام المقبلة".

ويضم منتخب مصر بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018، إضافة لثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان النصر السعودي.

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