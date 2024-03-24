الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حجازى يغادر معسكر المنتخب "فجأة" ويطير للسعودية

أحمد حجازي
أحمد حجازي

وافق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي، قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم، بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في السعودية.

كما تم الاتفاق بين جهاز المنتخب وأحمد حجازي حال انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية الانضمام لمعسكر المنتخب مساء غدٍ، في إطار الاستعداد لمباراة كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة كرواتيا، في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.

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