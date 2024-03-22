الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شجع بلدك.. حافلات مجانية لنقل الجماهير لمؤازرة المنتخب فى كأس "عاصمة مصر"

منتخب مصر
منتخب مصر

توفير أتوبيسات لنقل الجماهير بالمجان من الميادين العامة في القاهرة والجيزة والشرقية إلى استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة لحضور مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس "عاصمة مصر" ضمن سلسلة فيفا الدولية.

وتبدأ الحافلات من الساعة 4 عصرًا وسيكون بداية خط السير من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول "، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي "أمام المركز الاوليمبي"، الجيزة، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان "ميدان الاردنية"، الزقازيق أمام نادي الشرقية).

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، على إستاد العاصمة الإدارية الجديدة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD، يسبقها إستوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة.

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