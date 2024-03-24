الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نشرة الدورة الرمضانية للشركة المتحدة| "الدستور" يواجه سي بي سي سفرة.. وتألق القاهرة الإخبارية

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

انطلقت السبت 22 مارس، أولى مباريات الدورة المضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مركز شباب الجزيرة.

وتُقام الدورة الرمضانية للشركة المتحدة من يوم الجعة 22 مارس وحتى الثاني من شهر أبريل، على ملاعب مركز شباب الجزيرة

ويلتقي فريق جريدة الدستور أمام فريق قناة سي بي سي سفرة، في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساء حتى التاسعة والثلث.

وتنطلق أولى مباريات اليوم بين فريقي تذكرتي وفريق  أون تايم سبورت1 وذلك في تمام الساعة الثامنة وحتى  8:35 مساء.

أما المباراة الثالثة بين فريق UMP وفريق بريزنتيشن لايف تقام من الساعة التاسعة والنصف مساء، حتى الساعة العاشرة و5 دقائق.
أما المباراة الرابعة فستكون بين فريق القناة الأولى وفريق On Time Sports 2، ابتداءً من الساعة العاشرة والربع وحتى الحادية عشر الا عشر دقائق.

وتختتم المباريات في اليوم الثالث بلقاء بين فريق Sports United وفريق جريدة اليوم السابع ابتداء من الساعة الحادية عشر مساء، وحتى الحادية عشر و35 دقيقة.

نتائج مباريات اليوم الأول من الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

وقص فريق شركة استادات شريط البطولة بانتصاره على راديو النيل بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما انتصر إكسترا ليف على بي إنترأكتيف بركلات الترجيح.

وفاز فريق قناة سي بي سي على شركة إنجريدينتس بهدفين مقابل هدف، فيما خسر فريق شركة سينرجي فيلم أمام قناة الحياة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تسجيل كريم حسن شحاتة 3 أهداف.

كما انتصر فريق جريدة الوطن على إكسترا نيوز بهدفين لهدف.

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

وفي اليوم الثاني، نجحت 5 فرق في التأهل للدور المقبل، حيث فاز أون راديو على شركة POD، وانتصر سيتي كلوب على شركة Egyptian outdoor بثمانية نظيفة.

وفاز فريق قناة دي إم سي على سينرجي بثنائية نيظفة، فيما انتصر فريق القاهرة الإخبارية على سينرجي للإعلانات بتسعة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تسجيل إيهاب محمد أحمد 6 أهداف.

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