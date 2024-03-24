الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب كرواتيا يزور الأهرامات: ماذا قالوا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟

منتخب كرواتيا في
منتخب كرواتيا في الأهرامات

زارت بعثة منتخب كرواتيا بقيادة الأسطورة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني أهرامات الجيزة، في جولتهم للتعرف على المعالم السياحية والآثرية في مصر.

ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث يواجه منتخبنا الوطني في النهائي الثلاثاء المقبل.

كان توميسلاف باتشاك، المسئول الإعلامي لمنتخب كرواتيا قد أكد تصريحات خاصة لـ"الدستور": زيارة المنتخب للأهرامات، قائلًا:"مصر لديها تاريخ مميز وهو الأمر الذي اتطلع لاكتشافه.. منتخب كرواتيا بالكامل سيذهب لزيارة الأهرامات بعد مباراة تونس، لمعرفة المزيد عن التاريخ المصري".

أضاف "هنا الجزء الجديد الذي نراه في العاصمة الإدارية الجديدة حيث مقر إقامتنا، إنه أمر مذهل، المباني الرائعة هنا، ليس واقعيًا أن نحكم على مصر في تلك الفترة القصيرة التي قضيناها هنا لكنها بلد رائع، الجو هنا بارد أكثر مما توقعت، الأمور جيدة للغاية حتى الآن ونتطلع لرؤية المزيد في مصر خلال الأيام المقبلة".

ويضم منتخب كرواتيا بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018، إضافة لثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان النصر السعودي.

منتخب كرواتيا لوكا مودريتش ريال مدريد أهرامات الجيزة كأس عاصمة مصر الودية

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