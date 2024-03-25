لمدة ساعتين.. منتخب كرواتيا يخوض مرانه الأخير في استاد العاصمة

يخوض منتخب كرواتيا تدريبه الختامي على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لمواجهة الفراعنة في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا غدًا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد العاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وبدأ منتخب كرواتيا تمرينه في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمشاركة جميع اللاعبين على رأسهم لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد.

ويستمر منتخب كرواتيا حتى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة لمدة ساعتين، في حصة تدريبية كاملة مشابهة لنظام المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2022 بحسب مسئولي فريق رفاق مودريتش.

وشهدت المباراة تخصيص منتخب كرواتيا جزء للتدريب على ركلات الجزاء، والتي قد تحتكم المباراة لها حال التعادل قي الوقت الأصلي.