وفاة والد سعود عبدالحميد لاعب الهلال ومغادرته معسكر السعودية

تُوفي عبدالله سالم عبد الحميد، والد سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال ومنتخب السعودية، بعد معاناة مع المرض.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع "سناب شات": "انتقل إلى رحمة الله والدي عبدالله سالم عبدالحميد ادعوله بالرحمة والمغفرة".

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية قد وافق على السماح لـ عبد الحميد بمغادرة معسكر "الأخضر" قبل أن يتوفى والده بعد معاناة مع المرض.

ونعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وفاة والد سعود عبد الحميد، مقدمين له التعازي ومتمنيين له الصبر والسلون.

وتأكد غياب سعود عبد الحميد عن السعودية في مباراتهم المقبلة أمام طاجيكستان، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتُقام مباراة السعودية وطاجيكستان يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.