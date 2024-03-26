الشوط الأول.. منتخب تونس يفرض التعادل على نيوزيلندا وركلة جزاء ضائعة

خيم التعادل السلبي دون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي تونس ونيوزيلندا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية ضمن سلسلة "فيفا".

منتخب نيوزيلاندا سيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 34 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحهم، لكن البشير بن سعيد حامي عرين “نسور قرطاج” تصدى لتسديدة سارببريت سينجا، محافظًا على نظافة شباكه.

تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

أما عن تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، فشهد تواجد ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وجاء تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون- أسامة الحدادي- حمزة الجلاصي- على العابدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة- عيسى العيدوني- نادر الغندري- محمد على بن رمضان - علي العابدي

خط الهجوم: إلياس العاشوري- حمزة رفيعة.