الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل تونس أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر: ثنائى الزمالك على مقاعد البدلاء

منتخب تونس
منتخب تونس

كشف الجهاز الفني لمنتخب تونس، عن تشكيل فريقه بلاده لمواجهة نيوزيلندا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية ضمن سلسلة "فيفا".

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية

أما عن موعد مباراة تونس ونيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

أما عن تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، فشهد تواجد ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وجاء تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون- أسامة الحدادي- حمزة الجلاصي- على العابدي.

 خط الوسط: وجدي كشريدة- عيسى العيدوني- نادر الغندري- محمد على بن رمضان - علي العابدي

خط الهجوم: إلياس العاشوري- حمزة رفيعة.

تشكيل تونس نيوزيلاندا كأس عاصمة مصر حمزة المثلوثي سيف الجزيرى

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