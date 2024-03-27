«المتحدة» تُسدل الستار على دورتها الرمضانية: هزيمة قناة الزمالك برباعية

أُسدل الستار على اليوم الخامس لـ الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة بالجيزة.

وجاءت نتيجة مباريات اليوم كالآتي:

فوز القناة الأولى على قناة الزمالك 4-0

القاهرة الإخبارية تفوز على وكالة الأخبار 4-2

راديو أون يفوز على إكسترا نيوز بركلات الترجيح

الوطن يفوز على إكس لاند 2-0

وتُقام مباريات بطولة الدورة الرمضانية التي انطلقت يوم الجمعة 22 مارس، على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

كانت مباريات اليوم الرابع لبطولة المتحدة قد أسفرت عن فوز فريق أون على سنيرجى بهدفين نظيفين، فيما حقق فريق الحياة الذى يلعب له إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وحسام حسن نجم المصرى السابق وعمرو الحلوانى لاعب الأهلي السابق والإعلامى كريم حسن شحاتة، الفوز على سى بي سي بهدفين نظيفين.

كما حقق فريق بي إنتراكتيف الفوز على الوثائقية بأربعة أهداف دون مقابل، وحقق فريق استادات الفوز على إكسترا لايف بصعوبة بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي، كما حقق فريق المتحدة الفوز على نظيرة مبتدأ بثلاثة أهداف مقابل هدف.