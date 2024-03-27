الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

«المتحدة» تُسدل الستار على دورتها الرمضانية: هزيمة قناة الزمالك برباعية

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أُسدل الستار على اليوم الخامس لـ الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة بالجيزة.

وجاءت نتيجة مباريات اليوم كالآتي:

  • فوز القناة الأولى على قناة الزمالك 4-0
  • القاهرة الإخبارية تفوز على وكالة الأخبار 4-2
  • راديو أون يفوز على إكسترا نيوز بركلات الترجيح
  • الوطن يفوز على إكس لاند 2-0

وتُقام مباريات بطولة الدورة الرمضانية التي انطلقت يوم الجمعة 22 مارس، على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

كانت مباريات اليوم الرابع لبطولة المتحدة قد أسفرت عن فوز فريق أون على سنيرجى بهدفين نظيفين، فيما حقق فريق الحياة الذى يلعب له إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وحسام حسن نجم المصرى السابق وعمرو الحلوانى لاعب الأهلي السابق والإعلامى كريم حسن شحاتة، الفوز على سى بي سي بهدفين نظيفين.

كما حقق فريق بي إنتراكتيف الفوز على الوثائقية بأربعة أهداف دون مقابل، وحقق فريق استادات الفوز على إكسترا لايف بصعوبة بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي، كما حقق فريق المتحدة الفوز على نظيرة مبتدأ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الدورة الرمضانية للشركة المتحدة القناة الأولى الزمالك القاهرة الإخبارية الوطن

مواد متعلقة

الدورة الرمضانية للشركة المتحدة| القاهرة الإخبارية يواصل انتصاراته.. وإكسترا نيوز يخسر من راديو أون

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

عاجل| كرواتيا تهزم منتخب الفراعنة برباعية وتتوج بكأس عاصمة مصر

أول رد من حسام حسن بعد رباعية كرواتيا فى شباك منتخب مصر

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين ومخيمها

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"