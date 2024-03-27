الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المغرب وموريتانيا يتعادلان سلبيًا فى مباراة ودية

المغرب وموريتانيا
المغرب وموريتانيا

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الودية التي جمعت منتخبي المغرب وموريتانيا، مساء أمس الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات القارية المقبلة.

وفشل المنتخبان في استغلال كل الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وتعد مباراة موريتانيا، هي ثاني المواجهات الودية لمنتخب المغرب، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس، بعد مباراته أمام أنجولا، والتي أقيمت يوم الثاني والعشرين من مارس المقبل، والتي انتهت بفوز «أسود الأطلس» بهدف دون رد.

بينما خسر المنتخب الموريتاني، مباراته الأولى في فترة الأجندة الدولية، بالخسارة أمام مالي بثنائية نظيفة.

ويستعد منتخبا المغرب وموريتانيا لاستئناف منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تجرى منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات، خلال شهر يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب الموريتاني في المجموعة الثانية مع منتخبات السنغال والسودان والكونغو الديمقراطية وتوجو وجنوب السودان.

فيما يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة مع منتخبات زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو.

المغرب موريتانيا منتخب المغرب أنجولا مالي التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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