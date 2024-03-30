السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يبدأ رحلة العودة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا (صور)

بعثة الأهلي تغادر
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العاصمة التنزانية دار السلام في طريقها للعودة إلى القاهرة بعد أداء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وضع الأهلي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سيمبا التنزاني 1 / صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وسجل أحمد نبيل كوكا هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة الرابعة.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا خارج ملعبه، وذلك قبل مباراة الإياب في القاهرة يوم الرابع من أبريل المقبل.

وبدأت المباراة بضغط مبكر من جانب الأهلي، الذي حاول منذ البداية هز ثقة منافسه وشن هجمات عديدة على مرمى سيمبا وحارسه أيوب لكرد.

وفي الدقيقة الرابعة، كان للأهلي ما أراد، حينما سجل هدف التقدم عبر أحمد نبيل كوكا، حيث انطلق محمد هاني من الجهة اليسرى، ليلعب كرة عرضية حاول حارس سيمبا إبعادها، لكنها وصلت إلى كوكا الذي سددها في الشباك مباشرة مسجلا الهدف الأول.

وبعد الهدف، اندفع سيمبا للهجوم محاولا إدراك هدف التعادل، فيما حاول الأهلي الحفاظ على تقدمه والتزم بمنطقة جزائه مع الخروج في هجمات مرتدة من وقت إلى آخر.

وفي الدقيقة 35 تصدى مصطفى شوبير، حارس الأهلي، لتسديدة قوية من كيبو دينيس جناح سيمبا، قبل أن ترتد الكرة لخارج منطقة الجزاء ويسددها تشي جونيور من مسافة بعيدة لتمر فوق عارضة شوبير.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، واصل شوبير تألقه وتصدى لفرصة خطيرة من هجوم سيمبا، لينجح في الحفاظ على نظافة شباكه وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1 / صفر.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سدد ساديو كانوتي لاعب سيمبا كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى شوبير.

وسدد البديل ويلي أونانا، مهاجم سيمبا، كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكن مصطفى شوبير أمسك بالكرة على مرتين في الدقيقة 51.

وواصل شوبير تألقه وأمسك بكرة سددها كليتون تشاما لاعب سيمبا من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 60 كاد سيمبا أن يدرك التعادل، حينما لعب نتيبازونكيزا كرة عرضية من الجهة اليسرى، لتمر بمحاذاة عارضة مرمى الأهلي، ويفشل أونانا في توجيه ضربة الرأس بنجاح في الشباك.

وشهدت ربع الساعة الأخيرة من المباراة، محاولات عديدة من جانب سيمبا من أجل إدراك التعادل، لكنه اصطدم بدفاع قوي من جانب الأهلي، وتألق من حارسه مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، كاد البديل محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، أن يسجل هدف ثان بعدما راوغ أكثر من لاعب داخل منطقة جزاء سيمبا ليسدد كرة هزت الشباك الخارجية لمرمى الفريق التنزاني.

وبعد تلك الفرصة أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، بفوز الأهلي على سيمبا 1 / صفر

بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
بعثة الأهلي تغادر تنزانيا 
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