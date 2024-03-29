رابطة الأندية تحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة في الدوري

حددت رابطة الأندية، موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024، وذلك بعد دقائق من انتصار المارد الأحمر على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة عشرة بالدوري المصري الممتاز، في الثامن من شهر أبريل المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل على ستاد القاهرة، حيث يكفيه التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

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