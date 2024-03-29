الأهلي يحقق أول فوز لفريق مصري على سيمبا في تنزانيا

كتب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التاريخ وحقق إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز الذي تحقق على سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أحمد نبيل كوكا هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز الأول له على سيمبا في تنزانيا بعد 3 هزائم وتعادل وحيد في مجموع مواجهات الأهلي ضد الفريق في تنزانيا.

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفرق المصرية على فريق سيمبا في ملعبه وأمام جماهيره.

اقرأ أيضا.. بفوز تاريخى على سيمبا.. الأهلى يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا