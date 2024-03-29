سيمبا التنزانى يعلن وفاة مشجع وإصابة آخر قبل مواجهة الأهلى بدورى الأبطال

أعلن نادي سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، مصرع مشجع وإصابة آخر، أثناء توجه عدد من جماهيره إلى مدينة دار السلام، لمساندة الفريق في مواجهته المرتقبة أمام الأهلي، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تلقت إدارة نادي سيمبا بكل أسف نبأ الحوادث التي تعرضت لها جماهيرنا الليلة الماضية أثناء توجههم إلى دار السلام لمشاهدة مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي”.

وتابع البيان: “الحادث الأول كان يتعلق بمشجعي فرع (كيويرا رونجوي) في منطقة مبيا حيث وقع في منطقة فيجوازا. وتشير المعلومات الأولية الواردة من قوة الشرطة إلى وفاة شخص واحد”.

وأضاف سيمبا في بيانه: “الحادث الثاني هو فرع الحدود الحمراء من تندوما الذي وقع في دوما بمنطقة موروجورو. وتشير المعلومات الواردة من مكان الحادث إلى إصابة شخص واحد، ولا توجد إصابات خطيرة”.

وأشار البيان، إلى أن “إدارة سيمبا توجت بالفعل إلى موقع الحادث في فيجوازا لتقديم المزيد من المساعدة للضحايا. وتتقدم الإدارة بالاعتذار لجميع المتضررين من الحادث والأهالي ولجميع مشجعي سيمبا بشكل عام”.

وسيستضيف سيمبا التنزاني، نظيره الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.