ماذا فعل الأهلى فى النسخة الحالية بدورى الأبطال قبل مواجهة سيمبا؟

قبل مواجهة سيمبا التنزاني الليلة في ذهاب الدور نصف النهائي خاض الأهلي 8 مباريات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا وحقق الفوز في خمس مباريات وتعادل ثلاث مرات ولم يتعرض لأي هزيمة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه هدف وحيد.

سبعة أهداف في شباك سان جورج

بدأ الأهلي مشواره في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 بمواجهة سان جورج الإثيوبي وأقيمت المباراتان باستاد القاهرة وانتهت المباراة الأولى يوم 24 سبتمبر 2023 بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها حسين الشحات "هدفين" وأحمد عبد القادر في الدقائق 28 و58 و90 .

وانتهت المباراة الثانية التي أقيمت يوم 29 سبتمبر 2023 بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمد مجدي أفشة "هدفين " في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا "هدفين" في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء و62.

وفي دور المجموعات تصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وفي الجولة الأولى يوم 25 نوفمبر فاز الأهلي على ميدياما بطل غانا بثلاثة أهداف نظيفة بإستاد القاهرة وسجل الأهداف محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 66 و75 و88.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل منهما في دار السلام يوم 2 ديسمبر 2023 وجاء الهدفان في آخر خمس دقائق وتقدم بيرسي تاو للأهلي في الدقيقة 86 وتعادل يانج أفريكانز عن طريق باكومي زوزوا في الدقيقة 90.

التعادل مرتين مع شباب بلوزداد

في الجولة الثالثة تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف يوم 8 ديسمبر 2023 باستاد برج العرب الإسكندرية ثم تعادل الفريقان بدون أهداف أيضا في مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت بالجزائر يوم 16 فبراير 2024.

في الجولة الخامسة فاز الأهلي على ميدياما الغاني بملعبه يوم 23 فبراير 2024 بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 48 واختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على يانج أفريكانز بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 46 في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة يوم 1 مارس الجاري.