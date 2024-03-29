الليلة.. الأهلى يواجه سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، بقيادة الحكم التشادي الحاجي محمد اللاهو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب وتفادي التعرض للخسارة خارج الأرض، مما قد يؤدي إلى صعوبة المهمة في الإياب المقرر له يوم 5 إبريل المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

وسبق أن واجه المارد الأحمر الفريق التنزاني فى 8 مباريات سابقة، حيث حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات بينما فاز سيمبا في مثلها، وتعادل الفريقان مرة بنتيجة 2/2 وأخرى بنتيجة 1/1 وسجل المارد الأحمر 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني أكد صعوبة المواجهة في ظل ارتفاع الرطوبة وأيضا رغبة المنافس في تحقيق الفوز، وإيقاف سلسلة الانتصارات الإفريقية للمارد الأحمر، إذ أنه في آخر 16 مباراة بدوري أبطال إفريقيا لم يعرف الأهلي طريق الخسارة مع الجهاز الفني، حيث حقق 11 مباراة فوز و5 تعادلات.

وشدد كولر خلال جلسته أن مباراة سيمبا تحتاج إلى التركيز وعدم تكرار الأخطاء الفردية، خاصة أن هناك محاولات كبيرة من إدارة الفريق التنزاني بزيادة مكآفات الفوز؛ لتحفيزهم على هزيمة الأهلي بجانب الدعم الجماهيري الكبير.

وأكد المدير الفني أن الفريق يمتلك لاعبين خبرات بغض النظر عن الغيابات المؤثرة، لكنه يثق في إمكانيات كل لاعب موجود في القائمة، وهي فرصة ليكون الجميع يدا واحدة في تلك المباراة.

وحذر كولر اللاعبين في خط الدفاع من تكرار الأخطاء الفردية، بعدما عرض لهم ملخص مباريات الفريقين ووجود أخطاء تسببت في التعادل الإيجابي سواء في تنزانيا أو القاهرة.

وطلب المدير الفني من لاعبي الأهلي، أن حامل اللقب يجب عليه تحدي كل الظروف المحيطة به سواء رطوبة أو جماهير المنافس، وتكون الرغبة هي تحقيق الفوز فقط.

واختتم كولر محاضرته الفنية مع اللاعبين، مطالبا كل لاعب في الفريق باستغلال كل الفرص التى تلوح له للتسجيل وحسم الفوز من تنزانيا دون الانتظار لنتيجة الإياب بالقاهرة.