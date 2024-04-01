الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 22 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم 22 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة بولونيا ضد ساليرنيتانا: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

- مباراة كالياري ضد هيلاس فيرونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2   

- مباراة ساسولو ضد أودينيزي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

- مباراة ليتشي ضد روما: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

- مباراة إنتر ميلان و إمبولي: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الأهلي ضد الاتحاد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 1 SSC

- مباراة الرائد ضد الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 2 SSC 

- مباراة الحزم ضد ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 3 SSC

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الزمالك يعلن خضوع يوسف أوباما لجراحة عاجلة

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باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويقترب خطوة من الاحتفاظ بلقب الدورى الفرنسى

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني، وتُلعب مباراة الأهلي وسيمبا يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر،  وتُلعب مباراة الزمالك و فيوتشر يوم 7 أبريل المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

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قمة الدورى ونصف نهائى الأبطال.. مواعيد مباريات الأهلي خلال أبريل 2024

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الأهلى والزمالك اليوم.. جدول مواعيد مباريات الإثنين 1 أبريل 2024

مواعيد مباريات اليوم الدوري الاسباني الدورى الايطالى الدوري السعودي مواعيد مباريات الأهلي القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة مباراة الاهلى مباراة إنتر ميلان و إمبولي مباراة الاهلي وسيمبا دورى ابطال افريقيا الزمالك مباراة الزمالك و فيوتشر كأس الكونفدرالية الإفريقية

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