الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل إصابة "أوباما" فى مباراة الزمالك وفيوتشر ونقله للمستشفى

اوباما
اوباما

تعرض يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكدمة قوية في الفم تسببت في نزيف أسفل اللثة، أثناء مباراة  فريقه أمام مودرن فيوتشر وتم نقله للمستشفى.

ونزل أحمد سيد زيزو بديلًا  ليوسف أوباما بعد تعرضه للإصابة ومغادرة أرض الملعب ونقله بعربة إسعاف إلى المستشفي.

 

 

 

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على التواجد في مقصورة ستاد السلام، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن فيوتشر في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك  كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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