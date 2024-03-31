رأسية المثلوثي تمنح الزمالك هدف التعادل في نهاية الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ذهاب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

تقدم علي ياسر لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 35 قبل أن يدرك حمزة المثلوثي التعادل لصالح الزمالك في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وكاد فيوتشر أن يتقدم في الدقيقة الثالثة بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من جوزيف نجويم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد فاروق برأسية ردت من العارضة.

في الدقيقة الثامنة، انفراد تام بالمرمى من يوسف أوباما لاعب الزمالك من جهة اليسار انهاه بتسديدة بوجه القدم اليمنى أبعدها مدافع فيوتشر علي الفيل إلى ركلة ركنية.

كرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها يوسف أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 19 كرة عرضية من مصطفى شلبي لاعب الزمالك من جهة اليسار اعادها مدافع فيوتشر جوزيف نجويم بشكل خاطيء كادت أن تصل إلى جوزيف نجويم المنفرد بالمرمى ولكن تداخل مجمود جنش وابعد الكرة ثم أبعدها نجويم لركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف أوباما برأسية من على القائم القريب مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 29 كرة ساقطة من محمد صادق لاعب فيوتشر إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد عواد على مرتين قبل أن تصل إلى علي ياسر وتشكل خطورة.

في الدقيقة 40 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى شلبي برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس محمود جنش.

ركلة ركنية للزمالك من جهة اليسار نفذهت زيزو بعرضية إلى أحمد فتوح المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ولكن كرته مرت بعيده عن القائم الأيسر.

واستطاع الزمالك تسجيل التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع بعد ركلة ركنية للزمالك من جهة اليمين نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حمزه المثلوثي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

