الأحد 31 مارس 2024
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رياضة

علي ياسر يمنح فيوتشر التقدم على الزمالك ويرفض الاحتفال

علي ياسر وعمرو السيسي
علي ياسر وعمرو السيسي

منح علي ياسر مهاجم فريق مودرن فيوتشر الشاب، التقدم لصالح فريقه على الزمالك في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 35 بعد تمريرة رائعة من محمد فاروق إلى علي ياسر الذي سدد الكرة أرضية على يسار الحارس محمد عواد.

ورفض اللاعب الاحتفال كونه كان لاعبًا في صفوف الزمالك قبل أن يتم إعارته.

وكاد فيوتشر أن يتقدم في الدقيقة الثالثثة بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من جوزيف نجويم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد فاروق برأسية ردت من العارضة.

في الدقيقة الثامنة، انفراد تام بالمرمى من يوسف أوباما لاعب الزمالك من جهة اليسار انهاه بتسديدة بوجه القدم اليمنى أبعدها مدافع فيوتشر علي الفيل إلى ركلة ركنية.

كرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها يوسف أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 19 كرة عرضية من مصطفى شلبي لاعب الزمالك من جهة اليسار اعادها مدافع فيوتشر جوزيف نجويم بشكل خاطيء كادت أن تصل إلى جوزيف نجويم المنفرد بالمرمى ولكن تداخل مجمود جنش وابعد الكرة ثم أبعدها نجويم لركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف أوباما برأسية من على القائم القريب مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 29 كرة ساقطة من محمد صادق لاعب فيوتشر إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد عواد على مرتين قبل أن تصل إلى علي ياسر وتشكل خطورة.

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