الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد عاطف وعلي ياسر يقودان فيوتشر أمام الزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى  ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بدلاء الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

قائمة الزمالك فيوتشر حافلة الزمالك زيزو هجوم أحمد عاطف علي ياسر

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