الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعبو فيوتشر يؤدون الإحماء بصورة أحمد رفعت قبل مباراة الزمالك (صور)

لاعبو فيوتشر يؤرتدون
لاعبو فيوتشر يؤرتدون قمصان تحمل صورة أحمد رفعت

أدى لاعبو فريق مودرن فيوتشر عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك، وهم يرتدون قمصان تحمل صورة أحمد رفعت زميلهم بالفريق.

وقدم لاعبو فيوتشر الدعم لزميلهم بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا ودخوله في غيبوبة طويلة قبل أن يستعيد وعيه مرة أخرى ويتم نقله لأحد المستشفيات في القاهرة.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى  ، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، هشام عادل، كجالي درامي، محمد زعلوك

مودرن فيوتشر الزمالك أحمد رفعت صورة أحمد رفعت لاعبو مودرن فيوتشر يؤدون الإحماء بصورة أحمد رفعت

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