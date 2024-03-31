الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شيكابالا وناصر منسى يقودان هجوم الزمالك أمام فيوتشر

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- أحمد حمدي- يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

 

بدلاء الزمالك أمام فيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية


ويوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

 

وصلت حافلة الزمالك ستاد السلام لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية

 

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- مهاب ياسر- أحمد مصطفى "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط  الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

الزمالك فيوتشر الكونفدرالية الافريقية شيكابالا المهاجم ناصر منسي

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