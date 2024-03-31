الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره برايتون، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

صلاح الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين

ويُعد محمد صلاح، نجم ليفربول، أكثر لاعب يُسجل أهدافًا ضد برايتون في تاريخ مواجهات الفريقين، بواقع ثمانية أهداف خلال 14 مباراة.

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ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط، ومتفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

بينما يتواجد فريق برايتون في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول وبرايتون، خلال شهر أكتوبر الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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