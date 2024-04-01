الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويقترب خطوة من الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على مضيفه أولمبيك مارسيليا 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بريست صاحب المركز الثاني.

وبات باريس سان جيرمان قريبا من الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، وللمرة 12 في تاريخه، وذلك قبل سبع جولات على نهاية الموسم الجاري.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.

وأكمل باريس سان جيرمان المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد مدافعه لوكاس بيرالدو.

وفي الدقيقة 53 سجل فيتينيا الهدف الأول لباريس سان جيرمان، قبل أن يضيف زميله جونشالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 85.

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