الأهلى والزمالك اليوم.. جدول مواعيد مباريات الإثنين 1 أبريل 2024

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات الرياضات المختلفة خاصة لكرة القدم وأي مباراة تشاهد التنافس بين فريقي الأهلي والزمالك اللذان يتواجهان اليوم في بطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

نعرض في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم اليومي الإثنين 1-4-2024 وعلى راسها مباراة الأهلي والزمالك المنتظرة في بطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري | كرة يد



مباراة الزمالك | كرة يد والأهلي | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة سبورتنج | كرة يد والبنك الأهلي | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة طلائع الجيش | كرة يد وهيليوبليس | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة سموحة | كرة يد والجزيرة | كرة يد في تمام الساعة 22:00



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة فياريال وأتليتكو مدريد في تمام الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



مباراة إنتر وإمبولي في تمام الساعة 20:45

مباراة ليتشي وروما في تمام الساعة 18:00

مباراة ساسولو وأودينيزي في تمام الساعة 15:00

مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في تمام الساعة 15:00

مباراة بولونيا وساليرنيتانا في تمام الساعة 12:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين



مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة 21:00

مباراة الحزم وضمك في تمام الساعة 21:00

مباراة الرائد والخليج في تمام الساعة 21:00



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



مباراة بورتيمونينسي وسبورتنج براجا في تمام الساعة 21:15

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى



مباراة ليدز يونايتد وهال سيتي في تمام الساعة 21:00

مباراة إبسويتش تاون وساوثامبتون في تمام الساعة 18:30

مباراة أرمنجام سيتي وبريستون في تمام الساعة 16:00

مباراة كوفنتري سيتي وكارديف سيتي في تمام الساعة 16:00

مباراة ميدلسبره وشيفيلد وينزداي في تمام الساعة 16:00

مباراة بليموث وبريستول سيتي في تمام الساعة 16:00

مباراة روثيرام يونايتد وميلوول في تمام الساعة 16:00

مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون في تمام الساعة 16:00

مباراة سندرلاند وبلاكبرن في تمام الساعة 16:00

مباراة سوانزي سيتي وكوينز بارك رينجرز في تمام الساعة 16:00

مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد في تمام الساعة 16:00

مباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي في تمام الساعة 13:30

مواعيد مباريات دوري نجوم العراق



مباراة النفط والكهرباء في تمام الساعة 20:30

مباراة نفط البصرة والميناء في تمام الساعة 20:30

مباراة نفط الوسط وأربيل في تمام الساعة 20:30

مباراة الشرطة والحدود في تمام الساعة 20:30

مواعيد مباريات الدوري السويسري



مباراة سانت جالن ولوزيرن في تمام الساعة 16:30

مباراة جراسهوبرز ولوزان في تمام الساعة 16:30

مباراة يافردون ويانج بويز في تمام الساعة 14:15