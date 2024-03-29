الأهلى وسيمبا اليوم.. جدول مواعيد مباريات الجمعة 29-3-2024

من أكثر المباريات انتظارًا والبحث عن مواعيد عرضها هي مباراة فريق الأهلي ومنافسه فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي مباريات دوري أبطال أفريقيا وكذلك البحث عن مواعيد مباريات كرة القدم المختلفة والتي تنال اهتمام عشاق الساحرة المستديرة.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-3-2024 وعلى رأسها موعد مباراة الأهلي وفريق سيمبا ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

مباراة سيمبا والأهلي في تمام الساعة 20:00

تقام مباراة الذهاب بين سيمبا والأهلي على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، ويمكن مشاهدة المباراة من خلال قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة قادش وغرناطة في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الأخدود وأالرائد في تمام الساعة 21:00

مباراة الاتفاق والأهلي في تمام الساعة 21:00

مباراة الاتحاد والفيحاء في تمام الساعة 21:00

مباراة التعاون والحزم في تمام الساعة 21:00

مباراة ضمك والخليج في تمام الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة ليل ولانس في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري | كرة يد

مباراة البنك الأهلي | كرة يد والزمالك | كرة يد- في تمام الساعة22:00

مباراة الأهلي | كرة يد وطلائع الجيش | كرة يد في تمام الساعة22:00

مباراة هيليوبليس | كرة يد وسموحة | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مباراة سبورتنج | كرة يد والجزيرة | كرة يد في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة إشتريلا أمادورا وسبورتنج لشبونة في تمام الساعة 22:25

مباراة بنفيكا وتشافيس في تمام الساعة 20:00

مباراة جل فيسنتي وفاماليساو في تمام الساعة 17:30

مباراة أروكا وفارنزي في تمام الساعة 17:30

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

مباراة واتفورد وليدز يونايتد في تمام الساعة 22:00

مباراة بلاكبرن وإبسويتش تاون في تمام الساعة 19:30

مباراة ميلوول ووست بروميتش ألبيون في تمام الساعة 17:00

مباراة كارديف سيتي وسندرلاند في تمام الساعة 17:00

مباراة هدرسفيلد تاون وكوفنتري سيتي في تمام الساعة 17:00

مباراة هال سيتي-لم تبدأستوك سيتي في تمام الساعة 17:00

مباراة نورويتش سيتي وبليموث في تمام الساعة 17:00

مباراة بريستون ووثيرام يونايتد في تمام الساعة 17:00

مباراة كوينز بارك رينجرز وبرمنجام سيتي في تمام الساعة 17:00

مباراة شيفيلد وينزداي وسوانزي سيتي في تمام الساعة 17:00

مباراة ساوثامبتون وميدلسبره في تمام الساعة 17:00

مباراة بريستول سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة 14:30

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

مباراة اتحاد كلباء وعجمان في تمام الساعة 20:00

مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة 20:00

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

مباراة الشمال والأهلي في تمام الساعة 20:30

مباراة أم صلال ومعيذر في تمام الساعة 20:30

مواعيد مباريات كأس الجزائر

مباراة اتحاد عنابة وشباب قسنطينة في تمام الساعة 23:00

مباراة اتحاد بسكرة ومولودية وهران في تمام الساعة 23:00

مباراة شباب بلوزداد وولمبي أقبو في تمام الساعة 23:00

مباراة ترجي مستغانم ونصر حسين داي في تمام الساعة 23:00