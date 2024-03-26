جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 فى الدوريات العالمية والمحلية

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة دول العالم حيث تعد اللعبة الرياضية الأولى على مستوى العالم ولها جماهير في كافة البلاد ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ينشر الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في كافة دول العالم ويتنافس فيها أفضل اللاعبين ويرغب قطاع عريض من المواطنين في مشاهدتها ولعل أبرزها ما يلي:-

مباريات دوري الأمم الأوروبية

مباراة نادي ليتوانيا ضد نادي جبل طارق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس العاصمة الإدارية الجديدة

مباراة منتخب تونس ضد منتخب نيوزيلندا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة

مباراة منتخب مصر ضد منتخب السعودية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب الامارات ضد منتخب تايلاند في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب العراق ضد منتخب الأردن في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب استراليا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا

مباراة منتخب جورجيا ضد منتخب اليونان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب اوكرانيا ضد منتخب ايسلندا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب ويلز ضد منتخب بولندا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.



مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي المصري لخوض مباراته ضد منتخب سيمبا التنزاني في دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءا.



مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته ضد من نادي فيوتشر في كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءا.

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