الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 فى الدوريات العالمية والمحلية

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة دول العالم حيث تعد اللعبة الرياضية الأولى على مستوى العالم ولها جماهير في كافة البلاد ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ينشر الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في كافة دول العالم ويتنافس فيها أفضل اللاعبين ويرغب قطاع عريض من المواطنين في مشاهدتها ولعل أبرزها ما يلي:-

مباريات دوري الأمم الأوروبية

مباراة نادي ليتوانيا ضد نادي جبل طارق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-3-2024 والقنوات الناقلة

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تصفيات كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم 11 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

 

مباريات كأس العاصمة الإدارية الجديدة

مباراة منتخب تونس ضد منتخب نيوزيلندا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة

مباراة منتخب مصر ضد منتخب السعودية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب الامارات ضد منتخب تايلاند في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب العراق ضد منتخب الأردن في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب استراليا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا

مباراة منتخب جورجيا ضد منتخب اليونان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب اوكرانيا ضد منتخب ايسلندا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب ويلز ضد منتخب بولندا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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الدستور تواجة CBC سفرة| جدول مباريات اليوم الثالث من دورة المتحدة الرمضانية

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مواعيد مباريات اليوم 13 رمضان 2024 والقنوات الناقلة لها


مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي المصري لخوض مباراته ضد منتخب سيمبا التنزاني في دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءا.


مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته ضد من نادي فيوتشر في  كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءا.

 

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جدول مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم دوري الأمم الأوروبية تصفيات بطولة أمم أوروبا مباريات الأهلي مباريات الزمالك

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