يحرص عشاق الكرة المصرية معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-3-2024 عبر جوجل، فهناك عدد كبير من المباريات الودية الدولية بمختلف القارات تبدأ بمواجهة الأرجنتين والسلفادرو التي سيغيب عنها ليونيل ميسي للإصابة.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-3-2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 حيث سنتابع أكثر من مباراة قوية على المستوى الودي بأوروبا وأفريقيا وآسيا في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مواعيد مباريات ودية دولية في المنتخبات

إنجلترا - البرازيل في تمام الساعة 22:00 السعودية، 21:00 مصر على قناة beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي خليل البلوشي.

فرنسا - ألمانيا في تمام الساعة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 للمعلق الرياضي حفيظ دراجي.

تونس - كرواتيا في تمام الساعة 23:00 السعودية، 22:00 مصر على قناة ONTime Sports HD 1 للمعلق الرياضي محمد أبو الركب.

بوركينا فاسو x ليبيا - 01:00 بتوقيت السعودية.

السلفادور x الأرجنتين - 02:00 بتوقيت السعودية.

بيرو x نيكاراغوا - 03:00 بتوقيت السعودية.

ساحل العاج x بنين - 07:00 بتوقيت السعودية.

أيرلندا x بلجيكا - 08:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2.

سلوفاكيا x النمسا - 08:00 بتوقيت السعودية.

الدنمارك x سويسرا - 10:00 بتوقيت السعودية.

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مباريات اليوم في الدوري الجزائري

الاتحاد الرياضي السوفي x مولودية البيض - 05:30 بتوقيت السعودية - TV 6 Algerie HD.

اتحاد خنشلة x مولودية وهران - 05:30 بتوقيت السعودية - TV 6 Algerie HD.

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

نيويورك ريد بولز x إنتر ميامي - 09:00 بتوقيت السعودية - ‏+Apple TV.

مباريات اليوم في كأس العاصمة الإدارية الجديدة

كرواتيا x تونس - 11:00 بتوقيت السعودية - OnTimeSports1.