هدف مصطفى وإصابة إمام.. فرحة وحزن يسيطران على المقاهي خلال مباراة  مصر ونيوزيلندا

أحداث مثيرة شهدها لقاء منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا، ببطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاي، المقامة بستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وتعتبر هذه أولى مباريات المنتخب القومي تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن وجهازه الوطني المعاون، عقب تعيينهم منذ أيام قليلة خلفًا البرتغالي الراحل روي فيتوريا عقب إخفاقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسط أجواء رمضانية الجمهور يتابع المباراة

تجولت “الدستور” ميدانيا في عدد من المقاهي الشعبية، لرصد تفاعل الجمهور المصري مع المباراة التي تقام في أجواء رمضانية، وكانت البداية داخل مقهى عم حسن في شارع المحطة، تقابلنا مع صاحب المقهى ويدعى هاني، الذي قال: "كلنا أمل أن تكون فترة المنتخب الوطني تحت قيادة العميد حسام حسن، مبشرة وبداية موفقة خلال مشواره في الصعود لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية القادمة، وأتمنى أن تكون هذه البطولة إعداد جيد للمباريات الدولية القادمة، خاصة وأنها تشهد مشاركة عدد من المنتخبات القوية مثل كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وقائمة المنتخب مكتملة إلى حد كبير، وهدف المنتخب خلال الشوط الأول الذي أحرزه مهاجمنا المحترف في فرنسا أثلج صدورنا، لكن أصابنا القلق بسبب إصابة امام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخبنا القومي، ونتمنى له السلامة والعودة سريعًا للملاعب المصرية".

وفي مقهى الدار بمنطقة العمرانية سادت حالة من الفرحة الممزوجة بالحزن بعد إصابة إمام عاشور نجم منتخبنا الوطني خلال أحداث الشوط الأول، وهي اللعبة التي تم احتسابها ركلة جزاء لصالح المنتخب، نجح مصطفى محمد في تحويلها إلى هدف التقدم، وهو ما أكده محمد يحيى أحد المشاهدين بالمقهى الذي تمنى الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي.