الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على نيوزيلندا بهدف مصطفى محمد

مصطفى محمد سجل هدف
مصطفى محمد سجل هدف التقدم

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر ونيوزيلندا في المباراة المقامة بين الفريقين في افتتاح كأس عاصمة مصر، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

منح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، التقدم لصالح الفراعنة على نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

جاء الهدف في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود عرقلة من مدافع نيوزيلندا ضد إمام عاشور.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو منتخب مصر على مجريات الأمور من البداية لكن دون أي خطورة على المرمى.

في الدقيقة السادسة، كرة عرضية من ساربريت سينج لاعب نيوزيلندا من جهة اليمين ابعدها دفاع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من ساربريت سينج إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد حمدي عن مناطق الخطورة.

كرة عرضية من ليبيراتو كاكاكي لاعب نيوزيليندا من جهة اليسار أبعدها مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 23 تلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة.

وشارك حمدي فتحي بدلا منه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء نفذها مصطفى محمد بنجاح في الشباك.

تمريرة من عمر مرموش وضعت مصطفى محمد في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ابعدها الحارس ماكس كروكومبي من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 38 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد المنعم برأسية من على القائم القريب مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، كرة عرضية من محمد حمدي من يسار منطقة الجزاء قابلها تريزيجيه بتسديدة من لمسة واحدة من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

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