كأس عاصمة مصر.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-3-2024

بطولة كأس عاصمة مصر جذبت محبي الساحرة المستديرة منذ انطلاقها لذا يرغب الكثير في معرفة مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25-3-2024، وجدول مباريات البطولة التي تلعب لأول مرة وبدأت على استاد العاصمة يوم الجمعة الماضية، 22 مارس، بين منتخبي مصر ونيوزلندا، وينتظر الجمهور المباريات المقبلة لتحديد المراكز الأولى.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-3-2024

في استاد القاهرة، يجتمع منتخب تونس مع نيوزيلندا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العاصمة الإدارية، وذلك في إطار منافسات كأس العاصمة المصرية.

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا في كأس العاصمة

ستقام المباراة القادمة لتونس في كأس العاصمة المصرية أمام نيوزيلندا يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في استاد القاهرة الدولي.

تبدأ المباراة بين تونس ونيوزيلندا في بطولة كأس العاصمة الإدارية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

مباريات اليوم.. القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيوزيلندا في كأس العاصمة

شبكة أون تايم سبورت لديها حقوق بث مباريات بطولة كأس العاصمة المصرية.

مباريات اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه على تونس في ركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة الأصلية بالتعادل 0-0.

ونجح منتخب كرواتيا في تحقيق الفوز في ركلات الترجيح بعد أن أهدر لاعبو منتخب تونس، حمزة الجلاصي وسيف الجزيري وأسامة الحدادي، ركلاتهم، بينما نجحت كرواتيا في تسجيل ركلتين فقط.

كانت هناك مباراة ودية سابقة جمعت بين منتخب تونس وكرواتيا في عام 2016، وانتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2/1.

ويقود منتخب تونس المدرب منتصر الوحيشي، بمساعدة أنيس البوسعايدي والشاذلي المبروكي كمدرب حراس المرمى، والثنائي أنيس الشعلالي وأنس كازوز في التدريبات البدنية.

بطولة كأس عاصمة مصر

انطلقت بطولة "كأس عاصمة مصر" الودية الدولية، والتي تضم 4 منتخبات هي "نيوزيلندا، تونس، كرواتيا، والفراعنة".

تنتهي البطولة الودية التي تم إدراج مبارياتها ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم 26 مارس 2024، وسيتم إقامة المباراة النهائية على ستاد مصر، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس التوقيت باستاد القاهرة.

تعتبر هذه البطولة فرصة قوية للاعبي الفراعنة للإعداد استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

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