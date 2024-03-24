ننشر جدول مباريات اليوم الثالث من دورة المتحدة الرمضانية والتي تقام في ملاعب مركز شباب الجزيرة وتضم 5 لقاءات تبدأ من تمام الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشر والنصف وخمسة دقائق وفيما يلي الجدول المنظم لسير مباريات اليوم الثالث من دورة الرمضانية للمتحدة.

"الدستور تواجة CBC سفرة"| جدول مباريات اليوم الثالث من دورة المتحدة الرمضانية



نعرض جدول مباريات اليوم الثالث من دورة المتحدة الرمضانية حيث تنطلق أولى مباريات الدورة بين فريقي تذكرتي وفريق أون تايم سبورت1 وذلك في تمام الساعة الثامنة وحتى 8:35 مساء.



وتأتي المواجهة الثانية بين فريق جريدة الدستور وفريق قناة CBC سفرة في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساء حتى التاسعة والثلث.



أما المباراة الثالثة بين فريق UMP وفريق بريزنتيشن لايف تقام من الساعة التاسعة والنصف مساء، حتى الساعة العاشرة و5 دقائق.



أما المباراة الرابعة فستكون بين فريق القناة الأولى وفريق On Time Sports 2، ابتداءً من الساعة العاشرة والربع وحتى الحادية عشر الا عشر دقائق.



وتختتم المباريات في اليوم الثالث بلقاء بين فريق Sports United وفريق جريدة اليوم السابع ابتداء من الساعة الحادية عشر مساء، وحتى الحادية عشر و35 دقيقة.



نتائج مباريات أمس

وانتهت مباريات اليوم الثاني لدورة المتحدة الرمضانية أمس والتي أقيم خلالها خمس مباريات على أرض ملعب مركز شباب الجزيرة على هذا النحو:-



في المباراة الأولى، فاز فريق راديو أون سبورت على POD بنتيجة 3-1، ليودع فريق POD الدورة ويتأهل فريق راديو أون سبورت.



وفي اللقاء الثاني، تفوق سيتي كلوب على إيجيبشن أوت دور بثمانية أهداف دون رد، في مباراة كانت مثيرة ومليئة بالأهداف شارك كل من اللاعبان عبدالستار صبري وسيد معوض نجوم منتخب مصر السابقين في اللقاء بتيشرت فريق سيتي كلوب.



كما استطاع فريق دي إم سي الفوز على سينرجي لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0، ليتأهل فريق دي إم سي إلى الدور القادم.



وفي اللقاء الرابع، تفوق فريق القاهرة الإخبارية على سينرجي أدفيرتيزنج بتسجيله أكبر نتيجة خلال الدورة حتى الآن بعد فوزه بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء، في أكبر فوز تحقق في هذا اليوم.



وختمت المواجهات بانتصار وكالة A.N.A للأخبار على راديو 90:90 بنتيجة 2-1 ويغادر راديو 90:90 الدورة بعد أول مباراة.

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