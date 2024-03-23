السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبد الستار صبري وسيد معوض يشاركان في دورة المتحدة الرمضانية بتيشرت سيتي كلوب

دورة المتحدة الرمضانية
دورة المتحدة الرمضانية

شهدت دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم مشاركة نجوم كبار من اللاعبين القدامى لكرة القدم ضمن منافسات اليوم الثاني من دورة المتحدة الرمضانية والتي تقام بملاعب مركز شباب الجزيرة.

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وشارك كل من عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق وسيد معوض نجم النادي الأهلي والمنتخب سابقا في المباريات التي أقيمت اليوم وذلك ضمن صفوف فريق سيتي كلوب وقد لاقت مشاركتهما استحسان الحضور الذين تابعوا بشغف ومتعة مهاراتهم الاستثنائية وأدائها المميز على أرض الملعب.

وانتهى اللقاء الذي جمع  بين ايجبشن أوت دور وسيتي كلوب بفوز الأخير بنتيجة 8-0.

جدير بالذكر فإن النسخة السابقة من الدورة، التي أُقيمت في ملاعب مركز شباب الجزيرة، فازت بها قناة الحياة، بعد فوزها على فريق القاهرة الإخبارية بنتيجة 3-0.

كما  تمكن فريق أون تايم سبورت من الحصول على المركز الثالث في الدورة، إذ تغلب على فريق سينرجى بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

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دورة المتحدة دورة المتحدة الرمضانية مركز شباب الجزيرة تحت رعاية الشركة المتحدة سنرجي نجوم لاعبي كرة القدم

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