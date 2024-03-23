5 مسلسلات جديدة لـ«المتحدة» فى النصف الثانى من رمضان

تبدأ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة، المكونة من ١٥ حلقة، وذلك بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق ١٦ من شهر رمضان المعظم. وتضم قائمة الأعمال التى ستعرضها «المتحدة»، خلال النصف الثانى من شهر رمضان، مجموعة من المسلسلات المتنوعة، ما بين الاجتماعى والكوميدى والسياسى والأسطورى.

وخلال الساعات الماضية، سجلت المطربة نوال عبدالشافى أغنية تتر مسلسل «فراولة»، بطولة الفنانة نيللى كريم، وكلمات محمود عليم، وألحان نور عزالعرب.

وتعد هذه المرة الأولى التى تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى فى رمضان، بعد نجاحها فى تقديم عدد من الأغانى الناجحة، آخرها أغنيتان فى فيلم «عادل مش عادل»، إلى جانب أغنية «مخاصماك».

وأنهت الشركة المنتجة لمسلسل «بقينا اتنين» للفنان شريف منير تسجيل التتر بصوت النجمة جنات، كما يعكف مخرج العمل على مونتاج الحلقات الأخيرة، فى العمل الذى يشارك فيه رانيا يوسف وإدوارد، والراحل طارق عبدالعزيز.

ويكثف المخرج عمرو عرفة من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «مليحة»، بطولة محمد دياب وميرفت أمين وسيرين خاص. كما يكثف المخرج هانى خليفة تصوير باقى مشاهد مسلسل «بدون سابق إنذار»، للانتهاء من التصوير تمامًا مع بداية عرض الحلقات الأولى، بمشاركة عائشة بن أحمد ونهال عنبر.

فيما أنهى صناع مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال تصوير ومونتاج الحلقات الأخيرة، تمهيدًا لعرض الحلقات الأولى من المسلسل المقتبس من حكايات «ألف ليلة وليلة» بمعالجة درامية جديثة وتقنيات متقدمة فى الخدع البصرية.