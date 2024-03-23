السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يصل غانا لدعم البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الغانية أكرا اليوم السبت للمشاركة في حضور حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية 2023 التي انطلقت يوم 8 مارس الجاري وشهدت تفوق مصر الكاسح في المنافسات وحصد عدد قياسي من الميداليات وبفارق كبير عن أقرب منافسيها بدورة الألعاب.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على التواجد في غانا بهدف دعم ومساندة البعثة المصرية وأبطالنا الرياضيين الذين لم يدخروا جهدا وحافظوا على ريادة الرياضة المصرية بإفريقيا، إلى جانب استلام راية تنظيم واستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية  عام 2027.

وأكمل وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: كل الدعم لأبطالنا الرياضيين المصريين، مؤكدا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية دائما وأبدا تقف خلف كل من يشرف مصر على منصات التتويج فى جميع المجالات وليس فى المجال الرياضي فقط.

وأكد الوزير أن مصر أصبح لديها من الخبرات فى تنظيم البطولات العالمية والقارية ما يجعلها قادرة على تنظيم أي حدث وخروجه بصورة رائعة تليق بسمعة مصر ومكانتها الرياضية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية والتى وفرته للرياضة المصرية في جميع الألعاب الفردية والجماعية وهو الذي جعل الرياضة المصرية متواجدة بصفة دائمة على منصات التتويج فى جميع المنافسات التى يخوضها ابطالنا المصريين.

وواصلت البعثة الرياضية المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا تفوقها وتصدرها لترتيب منافسات فى مختلف الألعاب برصيد 189 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 100 ميدالية ذهبية و46 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية.

وتتصد بعثة مصر البكولة منذ اليوم الاول زحققت المنتخبات الوطنية نتائج مشرفة وتستحق لقب الدورة الافريقية عن جدارة.

الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العاصمة الغانية أكرا المنتخبات الوطنية نتائج مشرفة

مواد متعلقة

رجال الطائرة يواجهون كينيا والسيدات أمام تونس فى نهائى دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى