رجال الطائرة يواجهون كينيا والسيدات أمام تونس فى نهائى دورة الألعاب الإفريقية

يسعى منتخبا مصر للرجال والسيدات للكرة الطائرة لإضافة ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا عندما يلتقي منتخب الرجال مع كينيا في المباراة النهائية في السادسة مساء اليوم ويلتقي منتخب السيدات في النهائي من منتخب تونس في الرابعة عصرا.

وتأهل منتخب مصر للرجال للمباراة النهائية بعد تصدره قمة المجموعة الثانية في الدور الأول بفوزه على نيجيريا 3-1 وعلى الكاميرون 3-2 وعلى بوركينا فاسو 3 – صفر، ثم الفوز على جامبيا 3- صفر في الدور ربع النهائي والفوز على غانا 3-1 في الدور نصف النهائي وكانت نتائج الأشواط 25 -16 و23 -25 و25 – 18 و25 -23 بينما فاز منتخب كينيا في نصف النهائي على الكاميرون 3- صفر وكانت نتائج الأشواط 25 -23 و25 -23 و25 – 17.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للرجال من أحمد سمير مديرًا فنيًا ومحمد السيد مدربًا عامًا وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين: أشرف اللقاني ومصطفى جابر وسيف عابد ورضا هيكل وعبدالرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وإسلام عبدالسميع وعبدالرحمن الشحات وحمادة عثمان ومحمد عادل ومحمد رضا.

أحمد سمير

وتأهل منتخب مصر للسيدات للمباراة النهائية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالفوز على جامبيا وغانا بنتيجة واحدة 3- صفر والهزيمة أمام تونس 1-3 ثم الفوز في الدور ربع النهائي على نيجيريا 3- صفر وفي نصف النهائي على كينيا 3-2 وكانت نتائج الأشواط 25 -23 و25 -19 و17 – 25 و24 -26 و15 -13 بينما فاز منتخب تونس على غانا 3- صفر قي الدور نصف النهائي وكانت نتائج الأشواط 25 -22 و25 – 7 و25 -16.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات من عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح للعلاج طبيعي.

وتضم قائمة منتخب السيدات اللاعبات دانا شوقي ومريم ثابت ومايا ممدوح وتقي مدحت وآية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.