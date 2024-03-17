منتخبا مصر للرجال والسيدات للكرة الطائرة يتأهلان لربع نهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخبا مصر للرجال والسيدات للكرة الطائرة للدور ربع النهائي في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا وتصدر منتخب الرجال قمة مجموعته في الدور الأول بفوزه على نيجيريا 3-1 وعلى الكاميرون 3-2 وعلى بوروندي 3 – صفر وسيواجه رابع المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي .

وتأهل منتخب السيدات بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالفوز على جامبيا وتونس بنتيجة واحدة 3- صفر والهزيمة أمام تونس 1-3 وسيواجه منتخب السيدات ثالث المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي .

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للرجال من أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين: أشرف اللقاني ومصطفى جابر وسيف عابد ورضا هيكل وعبدالرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وإسلام عبد السميع وعبد الرحمن الشحات وحمادة عثمان ومحمد عادل ومحمد رضا.

لاعبات منتخب مصر

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات من عماد نوار مديرا فنيا وسيد طه مدربا عاما وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح للعلاج طبيعي.

وتضم قائمة منتخب السيدات اللاعبات دانا شوقي ومريم ثابت ومايا ممدوح وتقي مدحت وآية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.