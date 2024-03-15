منتخب رجال الطائرة يواجه الكاميرون فى دورة الألعاب الإفريقية

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة مباراته الثانية في المجموعة الثانية بالدور الأول في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها أكرا عاصمة غانا، عندما يواجه منتخب الكاميرون في الرابعة عصراليوم بصالة بورتيمان.

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية اللاعبين: أشرف اللقاني ومصطفى جابر وسيف عابد ورضا هيكل وعبدالرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وإسلام عبد السميع وعبد الرحمن الشحات وحمادة عثمان ومحمد عادل ومحمد رضا.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

كان منتخب مصر للسيدات بقيادة عماد نوار قد فاز أمس على منتخب جامبيا، بنتيجة 3-صفر وكانت نتائج الأشواط 25-13 و25-11 و25–9.

وتضم قائمة منتخب السيدات في دورة الألعاب الإفريقية اللاعبات:

دانا شوقي ومريم ثابت ومايا ممدوح وتقى مدحت وآية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

من ناحية أخرى توج منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب موزمبيق بنتيجة 2-1.

وضمت قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من دعاء الغباشي ومروة مجدي.