اتحاد الطائرة يوقف لاعبة الأهلى بعد هجومها على مدرب المنتخب

قرر مجلس إدارة اتحاد الطائرة، إيقاف زينة العلمي لاعبة النادي الأهلي، وتحويلها للتحقيق بعد هجومها على مدرب المنتخب الوطني للسيدات عماد نوار.

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة بين اللاعبة وعماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات، بعد استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الإفريقية بـ أكرا في غانا.

وحدد الاتحاد المصري للطائرة موعدًا للتحقيق مع اللاعبة في الحادية عشرة صباح يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد.

كان قد تقدم نوار مذكرة لإيضاح أبعاد الواقعة واعتبر المدير الفني أن تصريحات اللاعبة فيها تعمد للتشهير به، وهو ما يعاقب عليه القانون، مشددًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وهو أمر لم نعتاده من قبل في الملاعب المصرية عامة ولاعبي النادي الأهلي خاصة.

وتمسك المدير الفني بكافة حقوقه بعد حملة التشهير التي قامت بها لاعبة الأهلي ضده لمجرد استبعادها من القائمة لأسباب فنية وهو حق أصيل للمدير الفني الذي يبحث دائما عن الأفضل لتنفيذ فكره وتحقيق أهدافه وأهداف مجلس إدارة الاتحاد.

وتضم قائمة مصر للسيدات في غانا كلًا من:

دانا شوقي ودعاء محمد ومايا ممدوح وتقى مدحت وأيهة النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين، وداليا مرشدي وآية خالد، ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كل من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني، والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

يشارك الجهاز الفني للمنتخب بنفس تشكيل المنتخب خلال تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة باستثناء عودة مايا ممدوح في مركز 2 واستعانة الجهاز الفني باللاعبة المحترفة في دوري الجامعات الأمريكي، أية النادي واستبعاد اللاعبة زينة العلمي في مركز 4.

يذكر أن المنتخب القومي للسيدات تحت القيادة الفنية للكابتن عماد نوار استطاع مؤخرًا التأهل الي دورة الألعاب الإفريقية عن طريق الفوز علي كينيا في المباريات التي جمعت كينيا بالمنتخب المصري خلال تصفيات المنطقة الخامسة وهو ما لم يحدث منذ زمن بعيد أن ينجح منتخب مصر للسيدات في الفوز علي المنتخب الكيني المنافس الأقوى على اللقب الإفريقي، فضلا عن الحصول على الميدالية الفضية في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون والتأهل إلي بطولة العالم وهو ما لم يحدث منذ 20 عامًا.